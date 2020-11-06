Акция чернокожих и ЛГБТ в Нью-Йорке переросла в столкновения с полицией

Акции протеста в Нью-Йорке второй день подряд завершаются столкновениями с полицией и задержаниями, в четверг на улицы Манхэттена вышли несколько сотен человек.

Протестующие выкрикивали самые разные лозунги: от «Сократите бюджет полиции» до «Революцию не остановить». Изначально акция была организована движением «Жизни черных имеют значение» и представителями ЛГБТ-сообщества, но к ней присоединились все те, кто недоволен ситуацией в стране из- за неопределенности, возникшей после президентских выборов, передает ТАСС.

Участники акции собрались в важном для истории ЛГБТ-движения сквере Стоунуол и прошли шествием по нескольким улицам в нижнем Манхэттене. В какой-то момент полиция стала требовать от них покинуть проезжую часть. «Наш город – наши улицы», – кричали в ответ протестующие и сыпали нецензурными оскорблениями в адрес полицейских.

Сами представители правопорядка настроены гораздо решительнее, чем это было на акциях в защиту прав афроамериканцев в начале лета. При неподчинении они жестко оттесняют протестующих, без видимого повода избивают и задерживают людей.

В нижнем Манхэттене расположены районы с дорогими ресторанами и магазинами. Контрастно выглядело то, что пока одни ньюйоркцы сражались с полицией, другие сидели буквально в паре метров за столиками уличных террас и снимали происходящее на видео. Помня о летних грабежах, витрины магазинов в этом районе еще до выборов заколотились фанерными щитами. Однако пока они не пригодились: к ночи протестующие расходятся и не переходят к мародерству.

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Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что выиграл состоявшиеся 3 ноября выборы президента США, если учитывать «законные» голоса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.

В связи с существующими опасениями по поводу возможных массовых беспорядков на фоне выборов в США силовые структуры усилили охрану федеральных зданий в Вашингтоне, Белый дом обнесли двухметровым забором. В Нью-Йорке окна и витрины многих магазинов заколотили фанерными листами, жители мегаполиса опасаются начала беспорядков.