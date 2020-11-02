В США перед президентскими выборами начали готовиться к массовым протестам

В США готовятся к массовым беспорядкам по поводу проводимых в стране президентских выборов, в Вашингтоне силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий.

Перед офисными зданиями, у дверей гостиниц и ресторанов в центре Вашингтона выросли настоящие пирамиды свежих фанерных листов. Почти у каждого строения копошились группки рабочих, намертво заколачивая деревянными панелями окна и витрины, передает в репортаже Би-би-си.

Витрины находящейся напротив аптеки сети CVS были наглухо забиты фанерными панелями еще в середине прошлой недели. Еще один деревянный лист с криво приколоченным бруском, который должен был изображать ручку, закрывал входные двери.

Источники CNN в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США, только если победу на выборах одержит действующий американский президент Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, где большинство населения поддерживает демократов.

При этом чиновники уверены, что в случае победы кандидата от демократической партии Джо Байдена масштабных протестных акций ожидать не стоит.

По мнению Би-би-си, основной причиной для подобных прогнозов стали заявления самого президента США Трампа. В последние месяцы он неоднократно заявлял о том, что голосование будет сопровождаться масштабными фальсификациями, и призывал своих сторонников «прийти на избирательные участки» в день выборов для того, чтобы помешать демократам «отобрать у него победу».

Кроме того, телеканал CNN отмечает, что власти США планируют снова возвести ограждение по всему периметру Белого дома в Вашингтоне на случай возможных протестов, передает РИА «Новости».

Возведение ограждения, как предполагается, должно начаться в понедельник и будет включать поляну, примыкающую к резиденции, и сквер Лафайет перед Белым домом.

Как отмечает телеканал, такое же ограждение было установлено перед Белым домом летом во время беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Оно было разобрано в середине июня.

Сообщалось, что на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США к 27 октября досрочно проголосовали свыше 70 млн американцев.

На выборах 3 ноября них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».

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