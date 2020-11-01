В Нью-Йорке начали подготовку к возможным протестам после выборов

В Нью-Йорке витрины магазинов заколачивают в преддверии возможных протестов, которые могут начаться после президентских выборов 3 ноября.

Окна и витрины заколачивают фанерными листами, больше всего их на Пятой и Седьмой авеню, передает РИА «Новости».

Кроме того, территорию вокруг небоскреба Трамп Тауэр оцепили железным заграждением, у входа дежурят полицейские с автоматическим оружием и в шлемах. Движение транспорта на некоторых улицах перекрыто.

Ранее сообщалось, что в период с марта по сентябрь в США продажи оружия выросли на 91%, американцами было куплено 15,1 млн единиц оружия. Отмечается, что продажи оружия исторически имели тенденцию к росту в годы президентских выборов из-за того, что граждане опасаются возможных ужесточений ограничений на приобретение оружия.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовятся к фальсификациям и протестам.