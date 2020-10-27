В США готовятся к фальсификациям и протестам

Американские средства массовой информации активно обсуждают действия силовых служб США по подавлению массовых беспорядков после президентских выборов. CNN сообщило, что «Министерство внутренней безопасности США подготовило специальные команды к возможным беспорядкам во время и после президентских выборов.

Силовики из пограничной, таможенной и иммиграционной служб будут привлекаться в случае массовых акций протеста из-за победы того или иного кандидата в президенты и при отсутствия явного победителя для обеспечения порядка в крупных американских городах … с января прошло более 50 встреч с представителями Совета национальной безопасности Белого дома, управление по персоналу, федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, различные разведывательные службы и вооруженные силы, а обучение было сосредоточено на тактике деэскалации, конституционных правах и контроле над толпой».

Эта информация сама по себе достаточно информативна и является явным свидетельством того, что у властей и правоохранительных служб США нет иллюзий о том, что как минимум большая (с ударением на букву «а»), а возможно и большая (с ударением на букву на букву «о», как известно их архаичная избирательная система, регулярно позволяет победу кандидатов, набирающих меньшее количество голосов) часть американских граждан не доверяют своей избирательной системе и не признают победу кандидата, за которого они не голосовали лично. Степень легитимности любого победившего при этом будет столь не велика, что голосовавшие за его конкурента с большой вероятностью как минимум станут организаторами массовых беспорядков.

Недостатки американской избирательной системы столь велики, что только жесткий диктат США и доминирование западной точки зрения в международных медиа и на международных площадках не дает признать очевидный факт, что ее сложно считать механизмом, который обеспечивает демократичное и свободное волеизъявление. Еще одним и тяжелейшим ее недостатком является то, что она позволяет массовые фальсификации.

Эксперты помнят, какое ожесточенное неприятие трехдневного голосования было продемонстрировано в России со стороны нескольких партий и организаций. Основным аргументом при этом была большая сложность наблюдения при трехдневном голосовании, по сравнению с однодневным.

Отметим, что это неприятие имело место несмотря на то, что гражданское общество России продемонстрировало возможность общественного контроля, обеспечив наблюдателей на каждом участке на протяжении всех дней голосования. Однако, все эти критики российской системы выборов как по команде пропустили ДВУХМЕСЯЧНОЕ американское досрочное голосование. Конечно, ни о каком общественном контроле в течении двух месяцев речь идти не может.

Основным и массовым способом фальсификации в США является практически неконтролируемое досрочное голосование по почте. Массачусетский технологический институт, например, изучил ситуацию на выборах 2008 года. 3,9 миллиона избирателей так и не дождались своих бюллетеней; 2,9 миллиона разосланных бюллетеней просто исчезли, не вернувшись к сотрудникам избирательной комиссии; еще 800 тысяч бюллетеней не приняли по самым разным причинам.

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Фактически миллионы американских граждан были лишены права голоса, увеличив процент организовавшей это в конкретном штате Республиканской или Демократической партии. При нынешней поляризации общества в США степень нарушений будет намного больше – согласно оценкам американских экспертов и политиков (начиная с президента США), которые, естественно, обвиняют в фальсификациях и использовании административного ресурса своих соперников, но едины в вопросе принципиальной возможности и опасениях фальсификаций.

В условиях не воспринимаемой американскими гражданами в качестве легитимной и не ограничивающей фальсификации избирательной системы современные выборы в США фактически превращаются в соревнование в фальсификации со стороны обоих кандидатов.