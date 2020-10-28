В США продажи оружия выросли более чем на 90%

В период с марта по сентябрь в США продажи оружия выросли на 91%, американцами было куплено 15,1 млн единиц оружия, передает The New York Times со ссылкой на данные ФБР.

«Страна в 2020 году рекордными темпами запасается оружием», – цитирует NYT ТАСС. Отмечается, что объем продаж вырос на 91% по сравнению с уровнем прошлого года. При этом за оружием чаще стали обращаться темнокожие граждане, женщины и те, кто раньше не владел огнестрельным оружием. В штатах Мичиган и Нью-Джерси продажи оружия выросли по сравнению с прошлым годом на 198% и 180% соответственно.

«События нынешнего года наглядно демонстрируют почему люди хотят приобретать оружие для самозащиты», – отметил вице-президент национальной ассоциации афроамериканцев-владельцев огнестрельного оружия Дуглас Джефферсон.

Ранее сообщалось, что ежеквартальные доходы американского производителя огнестрельного оружия Smith & Wesson выросли более чем в два раза внутри США на фоне предстоящих президентских выборов, пандемии коронавируса и гражданских беспорядков.

Отмечается, что продажи оружия исторически имели тенденцию к росту в годы президентских выборов из-за того, что граждане опасаются возможных ужесточений ограничений на приобретение оружия.

Ответственный за связи с общественностью в министерстве здравоохранения и социальных служб США Майкл Капуто призвал американцев запасаться патронами, так как, по его словам, сторонники президента США Дональда Трампа после выборов главы государства в ноябре должны быть готовы к росту насилия.