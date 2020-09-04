Smith & Wesson заявил об уникальном буме продаж оружия внутри США

Ежеквартальные доходы американского производителя огнестрельного оружия Smith & Wesson выросли более чем в два раза внутри США на фоне предстоящих президентских выборов, пандемии коронавируса и гражданских беспорядков.

Подразделение компании зарегистрировало валовые продажи в размере 230 млн долларов за квартал, закончившийся в июле, что на 141% больше, чем в прошлом году, передает Financial Times.

«Текущий рост потребительского спроса на огнестрельное оружие во многих отношениях не имеет аналогов», – отметил исполнительный директор Smith & Wesson Марк Смит.

Общий чистый объем продаж составил 278 млн долларов, что на 123,7 млн долларов больше, чем в 2019 году. Аналитики ранее прогнозировали увеличение доходов компании до 195 млн долларов.

Издание отмечает, что продажи оружия исторически имели тенденцию к росту в годы президентских выборов из-за того, что граждане опасаются возможных ужесточений ограничений на приобретение оружия. В этом году повышение спроса на огнестрельное оружие связано также с гражданскими беспорядками в крупных городах США и неопределенностью на фоне пандемии коронавируса, а также вызванным ею экономическим кризисом.

«Конечно, есть некоторая доля всплеска, связанная с опасениями по поводу регулирования контроля над оружием, но (…) большая часть спроса вызвана людьми, которые просто переживают о своей личной защите и безопасности, начиная с пандемии и кончая гражданскими беспорядками», – отметил Смит.

Напомним, на фоне погромов в США резко выросли акции американских производителей оружия.

При этом граждане США начали скупать оружие еще за три месяца до погромов – на фоне пандемии коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда из-за действий полиции.