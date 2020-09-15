Помощник Трампа призвал американцев запасаться патронами

Сторонники президента США Дональда Трампа после выборов главы государства в ноябре должны быть готовы к росту насилия и запастись патронами, заявил ответственный за связи с общественностью в министерстве здравоохранения и социальных служб США Майкл Капуто.

Он в своем видео на Facebook обвинил Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в том, что в них скрывается «отряд сопротивления», который задумал заговор против Трампа, даже если такая оппозиция приведет к росту жертв от коронавируса.

Капуто утверждает, что сотрудники CDC «выбираются из своих спортивных штанов только для того, чтобы встретиться в кафе», где они строят планы «атак на Дональда Трампа».

«Среди работающих на наше правительство ученых есть те, кто не хочет, чтобы Америка поправлялась до тех пор, пока Джо Байден не станет президентом», – передает слова чиновника RT со ссылкой на The New York Times.

«Позволить людям умирать, чтобы получить возможность сменить президента, — это тяжкий грех», – заявил Капуто, добавив, что участники этого заговора «отправятся в ад».

Вместе с тем, помощник Трампа призвал сторонников американского президента быть готовыми к вооруженному восстанию. По его словам, Трамп одержит победу на выборах, однако Байден откажется признать эти результаты.

«Когда при инаугурации Дональд Трамп откажется уйти, начнется стрельба. Если вы владеете оружием, покупайте патроны, леди и джентльмены, потому что их будет трудно достать», – отметил Капуто.

Издание отмечает, что тон обращения чиновника был «глубоко зловещим». Он заявил, что «по всей стране тренируются боевые отряды», чтобы дать вооруженный отпор второму сроку Трампа. «Вы понимаете, что им придется убить меня, и, к сожалению, я думаю, что дело идет именно к этому», – заявил Капуто.

Ранее сообщалось, что ежеквартальные доходы американского производителя огнестрельного оружия Smith & Wesson выросли более чем в два раза внутри США на фоне предстоящих президентских выборов, пандемии коронавируса и гражданских беспорядков.

Отмечается, что продажи оружия исторически имели тенденцию к росту в годы президентских выборов из-за того, что граждане опасаются возможных ужесточений ограничений на приобретение оружия.