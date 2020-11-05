Лукашенко поручил не пускать в страну уехавших во время пандемии белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам не пускать в страну «умных» белорусов, которые выехали из республики в непростое с точки зрения пандемии коронавируса время.

«Мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми, тем более что пик у нас не преодолен. … Все государства прибегают к этим методам. Если мы говорим о том, что границы государства у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов нашей страны, ну естественно с Запада, с Россией у нас нет границ. Потому что мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше», – заявил Лукашенко, передает TUT.BY.

Во время совещания он высказался об уезжающих медиках, поручив правительству не принимать обратно врачей, которые уезжают на заработки в Польшу, поскольку в Белоруссии «лишних врачей нет».

Кроме того, Лукашенко заявил, что отдал распоряжение командующему пограничным войсками Белоруссии не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, «но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время». «Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться – пусть учатся, работать – пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются, – сказал Лукашенко.

«А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, а чтобы зубок (дословно говорю) подлечить, приехал в Гродно. Там, говорит, в 10-15 раз дороже», – отметил он.

По словам Лукашенко, «поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты».

Напомним, 29 октября Беларусь закрыла границы со странами Евросоюза и Украиной для отдельных категорий физических лиц. Совет министров Белоруссии постановил с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранными гражданами и лицами без гражданства в связи с пандемией коронавируса. 5 ноября Госпогранкомитет рекомендовал белорусам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за рубеж.

Ранее Лукашенко заявил, что решение о закрытии для въезда границ Белоруссии не содержит политических причин, а связано с эпидемиологической ситуацией в мире.