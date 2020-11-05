Алиев заявил о доминировании азербайджанских военных в Карабахе

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе показывает доминирование армии Азербайджана в конфликте с Арменией.

«Ситуация на фронте демонстрирует доминирование азербайджанской армии... Азербайджан освободил большую часть своей территории, оккупированной в течение почти 30 лет. И успешное наступление продолжается», – заявил Алиев в интервью агентству EFE, передает РИА «Новости».

По его словам, четыре из пяти «оккупированных Арменией» районов уже полностью или частично перешли под контроль азербайджанских военных. «Сейчас мы находимся в активной фазе освобождения других районов», – сказал Алиев.

Баку выполняет резолюции СБ ООН и применяет часть основополагающих для разрешения конфликтов принципов, которые предложила Минская группа ОБСЕ. По его словам, Ереван не выполняет требования об уходе с «оккупированных территорий» добровольно, потому азербайджанским военным «пришлось заставить» Армению сделать это.

В четверг Алиев заявил, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль семь населенных пунктов Нагорного Карабаха. В конце октября Алиев распорядился создать временную специальную администрацию на территориях в Карабахе, которую взяли под контроль азербайджанские военные.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.