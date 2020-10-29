Алиев создал временную спецадминистрацию в Карабахе

Азербайджанский президент Ильхам Алиев распорядился создать временную специальную администрацию на территориях в Карабахе, которую взяли под контроль азербайджанские военные.

Алиев подписал указ о создании временной администрации, согласно ему, на этих территориях создадут комендатуры, которые станут руководить районами в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского президента.

С начала боев в Карабахе Азербайджан установил контроль над 186 населенными пунктами, включая четыре города: Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы.

Комендантов поручили назначать МВД Азербайджана, они будут согласовывать деятельность с азербайджанскими минобороны и госпогранслужбой. Также при комендатурах создадут оперштабы, в них войдут представители службы госбезопасности, МЧС и ряда других ведомств страны.

Комендатуры займутся охраной объектов транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, систем энерго- и водоснабжения, резервуаров, специальных объектов, являющихся источником повышенной опасности для людей и окружающей среды; охраной общественного порядка и общественной безопасности. Также комендатуры начнут очищать территорию от мин, будут предотвращать терроризм, шпионаж и т.д.

В среду Алиев заявил, что Баку остановит продвижение в Карабахе, когда получит под контроль Лачинский и Кельбаджарский районы и части Агдамского района в регионе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Президент Владимир Путин заявлял, что в Нагорном Карабахе сложилась очень сложная ситуация, в конфликте сторон у каждого своя правда и нет простых решений. Он напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений еще при СССР, а руководство Советского Союза тогда «не приняло никаких действенных мер» для обеспечения защиты людей, и армяне «взялись за оружие».