На орбите Марса нашли фрагмент Луны

Астрономы предположили, что один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны, сообщается в журнале Icarus.

Астрономы из Обсерватории и планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии решили выяснить, почему астероид 101429 занимает обособленное положение. Используя спектрограф X-SHOOTER, установленный на восьмиметровом телескопе VLT Европейской южной обсерватории в Чили, ученые сравнили спектры отражения 101429 и астероидов из семейства Эврики и выявили отчетливые спектральные различия, указывающие на различный состав. При этом спектр 101429 оказался удивительно похожим на спектр Луны, передает РИА «Новости».

«Спектр этого астероида кажется почти идентичным тем частям Луны, где есть обнаженные коренные породы, таким как внутренние части кратеров и горы», – приводятся в релизе AOP слова одного из участников исследования, астрохимика Галина Борисова.

Исследователи считают, что 101429 вполне может представлять собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны.

«Ранняя Солнечная система сильно отличалась от того, что мы видим сегодня. Пространство между новообразованными планетами было полно обломков, и столкновения были обычным явлением. Большие астероиды – планетезимали –постоянно ударяли по Луне и другим планетам. Осколок от такого столкновения мог достигнуть орбиты Марса, когда планета еще формировалась, и был захвачен облаком троянских астероидов», – добавил первый автор статьи Апостолос Христу.

Также ученые не исключили, что могут быть и другие объяснения. Например, что это – необычный фрагмент Марса, отколовшийся от него в результате какого-то древнего столкновения, или типовой астероид, который в результате процессов солнечного выветривания приобрел «лунный» спектр.

Отмечается, что для окончательного вывода относительно происхождения астероида 101429 нужно продолжать наблюдения с помощью более мощных спектрографов, считают ученые.

Ранее сообщалось, что группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году. В ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности.