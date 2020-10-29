На угрожающем Земле астероиде нашли опасное явление

Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году.

В ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности, передает РИА «Новости».

До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить вероятность столкновения.

Астероид Апофис размером в 325 метров обнаружили в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж: расчеты показали, что существует вероятность в 2,7%, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тыс. километров от центра Земли.

Напомним, в апреле 2019 года научно-производственное объединение (НПО) им. Лавочкина предложило осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис с целью оценки вероятности его столкновения с Землей и испытания оборудования для доставки грунта со спутника Марса Фобоса.