В России предложили отправить миссию к астероиду Апофис

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18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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ЦРУ использовало против России мертвых уток

По утверждению американских СМИ, директор ЦРУ умело манипулирует Трампом и сумела расположить президента к себеФото: Kevin Lamarque/Reuters
Очередная тайна американской политической кухни стала достоянием СМИ. ЦРУ манипулирует президентом Трампом с помощью фотографий больных детей и мертвых уток, уговаривая его на применение жестких мер в отношении России. Этот круговорот вранья в Соединенных Штатах можно было бы считать их внутренней проблемой, если он не грозил бы привести к реальным человеческим жертвам.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
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Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...
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Украина повисла в исторической невесомости

Глеб Простаков, журналист
Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. Подробности...
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            В России предложили отправить миссию к астероиду Апофис

            18 апреля 2019, 08:55

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Научно-производственное объединение (НПО) им. Лавочкина предложило осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис с целью оценки вероятности его столкновения с Землей и испытания оборудования для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, говорится в выпускаемом предприятием журнале «Вестник НПО».

            В журнале говорится, что «для повышения успеха миссии «Бумеранг» (по доставке грунта с Фобоса) предлагается и обосновывается проведение демонстрационного полета к малому астероиду, опережающего миссию («Бумеранг»)», передает РИА «Новости».

            В качестве цели полета предлагается астероид Апофис.

            Миссия должна будет уточнить условия пролета астероида около Земли в 2029 году.

            «Как следствие, появится возможность получить долгосрочный прогноз реальной опасности последующего удара астероида по Земле в текущем столетии», – уточняется в журнале.

            Для этого межпланетная станция должна выйти на орбиту вокруг астероида, провести его бесконтактное изучение и, возможно, сесть на поверхность.

            Предполагается также, что станция доставит к астероиду малый спутник с радиомаяком, который проведет в течение 5–10 лет программу высокоточных траекторных измерений орбиты Апофиса.

            Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Это вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7%, что Апофис, названный в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году.

            Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тыс. километров от центра Земли.

            Напомним, в 2011 году Россия осуществила запуск к Марсу станции «Фобос-Грунт», однако после выхода на орбиту аппарат не включил двигатели для перехода на отлетную траекторию.

            В октябре 2016 года Роскосмос в рамках проекта «Бумеранг» заказал разработку новой межпланетной станции для доставки на Землю грунта с Фобоса.

            Отметим, что Федеральная космическая программана 2016-2025 годы предусматривает выделение больше 10 млрд рублей на исследование Фобоса, но только в случае участия в проекте Европейского космического агентства. Реализация проекта возможна в 2024–2025 годах.


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