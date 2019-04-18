В России предложили отправить миссию к астероиду Апофис

Научно-производственное объединение (НПО) им. Лавочкина предложило осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис с целью оценки вероятности его столкновения с Землей и испытания оборудования для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, говорится в выпускаемом предприятием журнале «Вестник НПО».

В журнале говорится, что «для повышения успеха миссии «Бумеранг» (по доставке грунта с Фобоса) предлагается и обосновывается проведение демонстрационного полета к малому астероиду, опережающего миссию («Бумеранг»)», передает РИА «Новости».

В качестве цели полета предлагается астероид Апофис.

Миссия должна будет уточнить условия пролета астероида около Земли в 2029 году.

«Как следствие, появится возможность получить долгосрочный прогноз реальной опасности последующего удара астероида по Земле в текущем столетии», – уточняется в журнале.

Для этого межпланетная станция должна выйти на орбиту вокруг астероида, провести его бесконтактное изучение и, возможно, сесть на поверхность.

Предполагается также, что станция доставит к астероиду малый спутник с радиомаяком, который проведет в течение 5–10 лет программу высокоточных траекторных измерений орбиты Апофиса.

Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Это вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7%, что Апофис, названный в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году.

Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тыс. километров от центра Земли.

Напомним, в 2011 году Россия осуществила запуск к Марсу станции «Фобос-Грунт», однако после выхода на орбиту аппарат не включил двигатели для перехода на отлетную траекторию.

В октябре 2016 года Роскосмос в рамках проекта «Бумеранг» заказал разработку новой межпланетной станции для доставки на Землю грунта с Фобоса.

Отметим, что Федеральная космическая программана 2016-2025 годы предусматривает выделение больше 10 млрд рублей на исследование Фобоса, но только в случае участия в проекте Европейского космического агентства. Реализация проекта возможна в 2024–2025 годах.