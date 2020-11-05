Эксперты рассказали о скрытом значении легализации наркотиков в США

Параллельно с президентскими выборами в США во многих штатах проходит местное голосование, в том числе по вопросу легализации наркотиков. По мнению политологов и наркологов, после легализации наркотических веществ людьми будет легче управлять.

В ряде штатов разрешили не только марихуану, но и тяжелые наркотики по типу героина и кокаина. В Миссисипи 70% жителей проголосовали за разрешение употребления марихуаны в медицинских целях. В Аризоне за легализацию каннабиса выступили 60% избирателей, при этом в штате продажа этого вещества будет облагаться налогом в 16%. Марихуану легализировали в Монтане, а также декриминализовали в Нью-Джерси. В Южной Дакоте к 2022 году «травкой» будут обеспечивать тех, кто нуждается в ней в медицинских целях, передает «360».

В Вашингтоне можно выращивать и употреблять галлюциногенные грибы. В Орегоне, разрешили использовать грибы и чистый псилоцибин для лечения депрессии и тревожных расстройств, также жителям штата можно хранить небольшие дозы кокаина, героина и метамфетамина.

Как пояснил политолог Виталий Волчков, легализация наркотиков является инициативой Демократической партии. Для них важно иметь возможность мобилизовывать протестные группы, чтобы были политические и экономические рычаги влияния на население.

«Вот и используются разные средства для высасывания денег. Фактически человек превращается в источник наживы из-за его слабости, зависимости. А это же очень доходный бизнес. Решение о легализации наркотиков, конечно, решение не в пользу «потребителей», а в пользу наркобаронов. И это мобилизация средств на предвыборную кампанию», – объяснил эксперт.

Он уточнил, что решение о декриминализации наркотиков приведет к негативным последствиям. Вырастет уровень преступности, а люди станут зависимыми и легкоуправляемыми.

«Благодаря декриминализации наркобароны получают условия для расширения своей деятельности, поэтому и поддерживают тех, кто политически такое разрешение готов дать. Это одна сторона. А вторая – зависимые люди считают, что в этом случае цена на дозу уменьшится из-за того, что это будет легально», – пояснил Волчков.

В свою очередь директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков отметил, что в Штатах нет единой стратегии легализации наркотиков. В одних штатах декриминализовали марихуану, в других – грибы и более тяжелые вещества. В одних штатах разрешено использование наркотиков в личных целях, в других – в медицинских.

«Если говорить о медицинском использовании марихуаны, то мы же не удивляемся, что с медицинскими целями используют морфин при онкологии? А мы широко это делаем и не называем легализацией наркотиков. Это использование наркотиков в медицинских целях. Вот Орегон, да, можно рассматривать именно в контексте легализации», – пояснил Зыков.

Легализацию наркотиков в США нарколог считает следствием общемировой наркополитики. По его словам, в Орегоне власти повторили португальскую стратегию. В стране до 2001 года была тяжелейшая ситуация с наркопотреблением, однако после декриминализации наркотиков и усиления профилактической работы использование наркотиков сократилось.

Зыков пояснил, что та борьба с наркотическими веществами, которая зародилась в США, по своей сути бессмысленна. Власти не влияют на выбор людей, а воюют с «химией». Постоянно появляются новые синтетические наркотики, а количество наркоманов растет.

«Об этом говорят последние доклады ООН и наши внутренние доклады. Весь наркорынок заполняется синтетическими наркотиками, тем, что обыватели называют спайсы и соли. Это более тяжелая ситуация, мы даже не знаем, что с этим делать, поскольку там химическая формула очень быстро меняется и запретить это все невозможно», – отметил медик.

Газета ВЗГЛЯД писала, что легализация марихуаны в США в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления.