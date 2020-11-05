В России предложили избирать директоров школ

Партия «Новые люди» предлагает Минпросвещения сделать выборной должность директоров школ в России, а также наделить управляющие советы школ реальными, а не декларативными полномочиями, следует из обращения партии в ведомство.

«Выборность директоров школ должна стать нормой российской школы. Утверждение директоров школ на должность проводить на основании результатов открытого конкурса, выборов, в которых смогут принимать участие не только учителя и старшеклассники, но и родители учеников», – передает РИА «Новости» текст обращения.

В партии напомнили, что сегодня директоров школ назначает учредитель. Такой подход, по мнению «Новых людей», «лишь усиливает командно-административные методы управления школой».

Партия также предлагает сделать управляющие советы школ реальным, а не декларативным коллегиальным органом самоуправления. Так, сегодня управляющие советы не имеют реального влияния на жизнь общеобразовательного учреждения, часто существуют только в уставах, отметили в партии.

«Управляющие школьные советы должны быть наделены реальными инструментами управления, в том числе обладать правом внесения предложений по распределению и расходованию части бюджета школы по модели инициативного гражданского бюджетирования», – говорится в обращении.