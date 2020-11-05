В день выборов в США резко вырос спрос на алкоголь

Американские службы доставки алкоголя сообщили о росте продаж в день выборов президента США.

В частности, об этом сообщают ритейлеры Drizly, GoPuff и Minibar. Так, Drizly отмечает рост продаж на 133% по сравнению с обычными вторниками. Чаще всего покупали игристые вина, а также виски. GoPuff сообщает, что наибольшей популярностью пользовались красные вина каберне совиньон и пино нуар. По информации Drizly, в «демократических» штатах всплеск продаж алкоголя оказался сильнее, чем в «республиканских», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washingtonian.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.