Армия Азербайджана вошла в Лачинский район

Азербайджанские военные вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе, сообщило минобороны страны.

Как сообщается на сайте ведомства, военные Азербайджана в ночь на 1 декабря «вошли в Лачинский район» в соответствии с «трехсторонним заявлением, подписанным» Баку, Ереваном и Москвой.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.

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