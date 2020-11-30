Немецкая Wintershall нарастила инвестиции в «Северный поток – 2»

Крупнейший немецкий производитель газа и нефти Wintershall Dea инвестировал в строительство «Северного потока – 2» 730 млн евро, сообщили в пресс-службе компании.

«Wintershall Dea принимает участие в проекте Nord Stream 2 в качестве финансового инвестора и вместе с другими европейскими партнерами (ENGIE, OMV, Shell и Uniper) обязалась предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в 9,5 млрд евро. Каждая компания выделит до 950 млн евро. На сегодняшний день Wintershall Dea выплатила за проект 730 млн евро», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Wintershall Dea является партнером Газпрома по проекту «Северный поток – 2». В мае глава компании Марио Мерен сообщила, что Крупнейшая Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта.

Напомним, оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что достройку «Северного потока – 2» намерены начать в начале декабря. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

6 ноября правительство Германии в ходе встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента Соединенных Штатов и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода. В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку газопровода.

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