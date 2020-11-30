ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе

Благодаря ограничительным мерам по коронавирусу в Европе зафиксировано снижение числа новых случаев COVID-19, что привело к первому с начала сентября глобальному снижению числа новых заражений, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На прошлой неделе было первое снижение количества новых случаев в мире с начала сентября из-за снижения количества случаев в Европе, что произошло благодаря эффективным, но тяжелым мерам, которые были внедрены. Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса.

По его словам, количество случаев коронавируса все еще растет в других регионах мира, также как и количество летальных исходов от вируса. В этой связи гендиректор ВОЗ призвал в преддверии новогодних праздников проявить ответственность и оценить, насколько празднование будет безопасным во время пандемии.

В субботу ВОЗ сообщила о рекордном росте числа инфицированных коронавирусом в сутки: на данный момент число заболевших превысило 61 млн человек.

За минувшие сутки в России выявлено 26 тыс. 338 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания.