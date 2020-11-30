Эксперты: Опыт США показывает важность института общественного наблюдения за выборами

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30 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:33  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Как Лигачев возвысил Ельцина и пытался остановить перестройку

В первые годы правления Горбачева Егор Лигачев был его правой рукой в делах партии Юрий Абрамочкин/РИА Новости
«Лигачев пригрозил будущему президенту России потерей партбилета, Ельцину пришлось подчиниться», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Евгений Спицын, лично знакомый с Егором Лигачевым, одним из руководителей нашей страны в 80-х годах. Сегодня у Лигачева – столетний юбилей. Какую роль этот человек сыграл для последних лет жизни СССР? Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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«Псакинг» станет символом президентства Байдена

Байден собрался назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома ABACA/Reuters
Популярная в России экс-сотрудник Госдепа США Дженнифер Псаки может занять пост пресс-секретаря Белого дома в составе «женской» команды по коммуникациям Джо Байдена. В США эту новость уже назвали «фантастической», а сама Псаки заявила о «чести» работать вместе с Байденом. Почему вероятный президент США принял такое кадровое решение и как оно характеризует будущую внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Армяне еще не осознали, что произошло

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Пройдёт немного времени, и масштаб катастрофы именно моральной, этической и исторической накроет и Степанакерт, и Ереван. Сложно даже представить себе, какой исторический счёт предъявят тем, кто будет назначен виновником катастрофы. Подробности...

Имперский орел против «новой нормальности»

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Не надо никаких специальных национальных идей. Просто придерживаться здравого смысла – уже достаточно. И вот перед нами – готовая имперская максима: на территории нашей страны живут мужчины и женщины; цель государства – способствовать их семейному благополучию, счастью и процветанию. Подробности...
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Если Европа не защитит себя, она станет халифатом

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
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Киргизам предложили отказаться от русского

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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16:31

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16:11

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    Эксперты: Опыт США показывает важность института общественного наблюдения за выборами

    30 ноября 2020, 18:41

    Текст: Елизавета Булкина

    «К выборам в Госдуму стоит усилить подготовку наблюдательского корпуса, чтобы не допустить ситуаций, подобных последним событиям в США», – заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин.

    «Приходящие на протяжении месяца сообщения о масштабных фальсификациях на выборах президента США заставляют задуматься о необходимости серьезного развития и усиления института наблюдения за выборами в России. В отличие от стран, называющих себя «исконно демократическими», в нашей стране созданы все условия для вовлечения активных граждан в избирательный процесс. Этот институт доказал свою определяющую роль в процессе обеспечения чистоты и прозрачности хода голосования и в особенности – легитимации его итогов», – отметил эксперт.

    Мухин напомнил, что в Пермском крае в ходе предыдущих кампаний 2020 года на избирательные участки было направлено более 5 тыс. наблюдателей от краевой Общественной палаты, которые перед выходом на избирательные участки прошли серьезное обучение на основе методических материалов Общественной палаты и знаний, полученных на образовательных онлайн-площадках, организованных ассоциацией НОМ.

    «Печальный опыт зарубежных стран еще раз доказывает, что чем больше гражданское общество реализует свою конструктивную активность и находится в тесной коммуникации с представителями власти, тем крепче и сильнее в идеологическом, культурном и других аспектах становится само государство. Думаю, к выборам в Госдуму стоит усилить подготовку наблюдательского корпуса, чтобы не допустить ситуаций, подобных последним событиям в США», – подчеркнул он.

    С тем, что сложившаяся в ходе выборов в США ситуация связана с отсутствием общественного контроля, согласна также исполнительный директор Общественной палаты Республики Коми Александра Афонина.

    «Сегодня в ряде западных стран мы наблюдаем эскалацию конфликта между гражданским сообществом и представителями власти, что говорит о переживании государственными системами глубокого политического кризиса. В данном контексте избирательная практика США показала, что происходит, когда институт выборов, призванный легитимизировать власть, перестает быть таковым. На мой взгляд, причина, в том числе, отсутствии повсеместного общественного контроля и незащищенности избирателей в условиях сложной эпидемической обстановки», – сказала она.

    «Уже сейчас мы можем говорить о наметившихся тенденциях думской избирательной кампании: рост активности политических партий, как следствие уровня конкурентности и укрепление института общественного контроля за выборами. Так, в Республике Коми в медийном поле увеличивают свое присутствие ЛДПР, КПРФ и малые партии (например, «Зеленая альтернатива»)», – добавила эксперт. По мнению Афониной, по мере приближения к выборам в Госдуму мы станем свидетелями усиления роли института общественного наблюдения».

    Член исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алексей Песков полагает, что уже сейчас необходимо начать процесс подготовки наблюдателей. «Текущий год для всех мировых демократий стал настоящим вызовом, поставив перед руководством стран ряд очень важных вопросов, связанных с обеспечением общественно-политической стабильности. Сегодня ряд стран переживает ситуацию глубокого политического кризиса и рост протестной активности», – подчеркнул эксперт.

    «В контексте предстоящих крупных избирательных кампаний следующего года, а также учитывая горький опыт зарубежных стран, которые пренебрегли общественным мнением и поставили под сомнение приоритет закона, крайне важным представляется уже сейчас начать процесс подготовки наблюдателей и деятельность по вовлечению гражданских сообществ в этот процесс. Открытая возможность для каждого россиянина участвовать в наблюдении за голосованием и собственными глазами убедиться в том, как проходит процедура – это тот потенциал нашей отечественной избирательной системы, который способен обеспечивать здоровое поступательное развитие общества и государства, не допуская раскола и кризиса даже на самых сложных этапах», – заявил Песков.

    Аналогичного мнения придерживается и член Калужского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Матвеев. «Значительное число недостоверных сведений об избирательном процессе и откровенных фейков со стороны деструктивно настроенных политических акторов наряду со сложностью предстоящей думской кампании актуализирует вопрос о необходимости начала обучения общественных наблюдателей, чьи ценностные ориентиры должны заключаться в трех незыблемых принципах – ответственность, профессионализм и неангажированность. Я убежден, что накопленный опыт подготовки общественных наблюдателей в России и перспективы его развития ведущими общественными организациями позволит в контексте предстоящей кампании 2021 года выйти на качественно новый уровень гражданского правосознания и электоральной активности россиян», – сказал он.


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