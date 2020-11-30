Песков прокомментировал получение Псаки поста в Белом доме

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах избранного президента США Джо Байдена назначить на пост пресс-секретаря Джен Псаки, напомнил, что человек на этом посту не формирует внешнюю политику.

«Во-первых, это выбор главы государства. После того, как будут подведены официальные итоги выборов и закончатся все юридические оспаривания. А так в целом это вопрос, скорее, внутренний, вопрос самого господина Байдена. Это к Кремлю не имеет никакого отношения», – заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают это решение и видят ли в нем позитивные моменты для российско-американских отношений.

С точки зрения двусторонних российско-американских отношений, как напомнил Песков, «пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику». «Внешнюю политику формулирует глава государства, по крайней мере, в нашей стране. И, конечно, многое зависит и от президента США», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он выразил надежду, что в США появится политическая воля к нормализации отношений с Россией. «Традиционно мы надеемся на то, что со временем все-таки в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации наших двусторонних отношений. До сих пор, к сожалению, этого не произошло», – рассказал Песков.

Напомним, штаб Байдена сообщил, что в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины. Так, политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Сама заявила, что для нее большая честь снова работать с Байденом.