Добровинский: Ефремов не расплатился с семьей Захарова

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП в Москве Александр Добровинский прокомментировал слова защитника Михаила Ефремова о том, что семья погибшего должна будет вернуть часть денег, которые актер заплатил в качестве компенсации.

«Это формальная процедура, на которой я, конечно, буду присутствовать, должны быть подтверждены заявленные требования моих доверителей. Суд учтет уже выплаченную компенсацию Михаилом Олеговичем. При этом осталась компенсация материального вреда, которая в настоящее время не погашена Михаилом Ефремовым. Эти требования и будут рассматриваться судом», – сказал Добровинский в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Ранее адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что семья погибшего в аварии с Ефремовым Сергея Захарова должна вернуть часть переплаченных ей денег, из них будут компенсированы затраты на похороны погибшего водителя.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже Мосгорсуд смягчил приговор, назначив артисту семь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Представитель сына Захарова Сергей Аверцев сообщал, что Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред в размере 800 тыс. рублей, а еще до приговора потерпевшие получили 200 тыс. рублей.