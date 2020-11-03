ВОЗ дала тревожный прогноз на ситуацию с коронавирусом в мире

Мир на данном этапе переживает критический этап пандемии коронавируса, следующие несколько месяцев ситуация будет тяжелой, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении. Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным», – передает ТАСС слова Вуйнович.

Она также сообщила, что привьется от коронавируса любой вакциной, которая будет рекомендована организацией.

«Я являюсь сотрудником ВОЗ и следую руководствам моей Организации в отношении вакцинации», – сказала она, отвечая на вопрос, планирует ли привиться российской вакциной от коронавируса.

Вуйнович подчеркнула, что «обязательно сделает себе прививку» любой вакциной, «которая будет рекомендована ВОЗ».

Она добавила, что ВОЗ рассчитывает до конца 2021 года распространить в мире до 2 млрд доз вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

«ВОЗ проявляет осторожный оптимизм в отношении того, что скоро в мире появятся безопасные и эффективные вакцины, а также лекарственные средства, которые помогут в борьбе с этой пандемией. Например, с помощью механизма COVAX ВОЗ надеется равномерно распределить до 2 миллиардов доз одной или нескольких вакцин к концу 2021 года», – сказала Вуйнович.

Преставитель ВОЗ добавила, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.

По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека. «Вирус остается и живет среди нас. Как только мы в силу разных причин расслабляемся, забываем о соблюдении базовых правил, таких как дезинфекция рук, респираторный этикет, ношение маски, вирус опять набирает свою силу, – пояснила Вуйнович. – Мы все устали от вируса и ограничений, но он не устал».

Представитель ВОЗ уверена, что пандемия будет длительным вызовом для мира. «Но человечество уже смогло победить многие болезни и проблемы с гораздо меньшими ресурсами, знаниями, достижениями науки, поэтому я верю, что солидарность всех людей в мире поможет нам войти в завтрашний день, где весь мир будет более здоровым. У нас есть уникальная возможность изучить, что работает, найти новые решения для совместного вкладывания усилий в лучшее будущее», – сказала она.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 23,7% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 673 686 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 251 364 человек, из них 15 331 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 28 828 человек.

Накануне, 2 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 257. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 391.