Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Почты России», так как компания не исполнила предупреждение ведомства и не отметила 100-процентную тарифную надбавку за посылки для труднодоступных регионов.

«Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Почта России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции... Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Рассмотрение дела состоится 17 ноября.

Напомним, в мае 2019 года ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за запрета оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками.