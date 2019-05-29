ФАС возбудила дело против «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «Почты России» из-за запрета оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС усмотрела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в том, что ФГУП «Почта России» своим приказом ввело с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы.

Ранее ФАС уже выдавала «Почте России» предупреждение, согласно которому это ограничение компания должна была отменить.

Также антимонопольная служба возбудила дело против «Ростелекома» по заявлению «Мегафона» в связи с нарушением закона о защите конкуренции.

Ранее ФАС выдавала «Ростелекому» предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, основанием для которого также послужило заявление «Мегафона», пишет ТАСС.

ФАС установила, что «Ростелеком» отказывался от заключения договоров с «Мегафоном» в нескольких регионах, где предполагалось обеспечение пропуска трафика от сетей зоновой телефонной связи «Мегафона» на сеть местной телефонии «Ростелекома». В частности, речь шла о Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Ростовской области.

«До 30 апреля компания «Ростелеком» должна была устранить выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства путем обеспечения возможности пропуска трафика от сетей зоновой телефонной связи ПАО «Мегафон» на сеть местной телефонной связи ПАО «Ростелеком» на указанных территориях и проинформировать ФАС России», – говорится в сообщении.

Однако на момент возбуждения дела 27 мая «Ростелеком» не уведомил ФАС об исполнении предупреждения. От комментариев в компании отказались.