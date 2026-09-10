  • Новость часаЗахарова: Киев создал структуру кибертерроризма под эгидой НАТО
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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

    0 комментариев
    10 сентября 2026, 07:19 • Новости дня

    Обломки дронов ВСУ подожгли портовую инфраструктуру в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При падении обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ в дагестанской столице произошло возгорание портовой инфраструктуры, пожар ликвидирован, сообщил врио главы региона Федор Щукин.

    «В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале», – указал Щукин в Max.

    По его словам, оба возгорания ликвидировали, никто не погиб и не пострадал.

    Он добавил, что все воздушные цели над регионом уничтожили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обломки сбитого беспилотника повредили складские помещения в Кумторкалинском районе Дагестана.

    В мае силы противовоздушной обороны отразили атаку пяти дронов на гражданскую инфраструктуру соседней Чечни.

    9 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Певица Приходько объяснила переход на русский язык манипуляциями с мовой
    Певица Приходько объяснила переход на русский язык манипуляциями с мовой
    @ Andrey Chepakin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что отказалась от использования родного языка из-за его превращения в инструмент политической манипуляции.

    Приходько заявила о переходе на русский язык из-за политизации мовы, передает телеканал RT. «Это не для того, чтобы было что-то хорошо», – подчеркнула исполнительница. Артистка выразила недовольство тем, что украинский язык стал инструментом манипуляции в обществе.

    Ранее она предупреждала, что разжигание языкового конфликта на Украине ведет страну к гражданской войне.

    Напомним, Анастасия Приходько получила известность в России после победы в проекте «Фабрика звезд» и участия в Евровидении-2009. Однако после 2014 года певица начала выступать с резкой критикой в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Анастасия Приходько раскритиковала резкие призывы к нападениям на русскоязычных граждан.

    Ранее другая украинская певица Настя Каменских рассказала, что после перехода на украинский язык у нее пропал голос и вылезла киста.

    В начале сентября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за русскоязычную переписку в чатах.

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    9 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины впервые атаковали арктическую территорию Уральского федерального округа, вызвав пожар на объекте топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотника, сообщил полпред президента России в УрФО Артем Жога.

    В результате инцидента на территории Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся объект топливно-энергетического комплекса, сообщил Жога в своем канале в Max. «Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа», – написал он.

    Жога уточнил, что возгорание началось после падения обломков сбитого дрона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, так как весь персонал предприятия успели эвакуировать заранее.

    Полпред добавил, что противник стремится нанести урон экономике и посеять панику среди населения. Он призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 112.

    Напомним, в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа объявило режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    В конце лета обломки вражеских дронов упали на жилые здания в Екатеринбурге.

    Весной полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о досягаемости уральских регионов для украинских ударов.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским военным объектам, включая склады беспилотников в Киеве и логистические центры в Николаеве и Николаевской области, сообщило Минобороны.

    Удары наносились по объектам военной промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров, а также беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним.

    В Николаеве и Николаевской области ударам подверглись несколько логистических центров, включая грузовой терминал «Ника терра», где были уничтожены три резервуара с топливом и три хранилища с военным имуществом.

    Также поражены логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», которые использовались для хранения военных грузов, беспилотников и запчастей.

    Кроме того, российские силы нанесли удары по складскому терминалу компании «Диметра» и терминалу Жовтневое, уничтожив шесть резервуаров с горючим и пять хранилищ.

    В морском порту Николаева поражены четыре резервуара с топливом и хранилище с военным имуществом. Также удары пришлись по сухогрузу на переходе в порт Одессы и объектам логистики пункта пропуска «Староказачье».

    В начале сентября российские военные атаковали логистический центр украинской армии в Николаеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    В конце августа Министерство обороны отчиталось о поражении инфраструктуры портов Одессы и Черноморска.

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    9 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Оптимизм Украины относительно положения на фронте ослабевает по мере продвижения российских войск к ключевым оборонительным узлам в Донбассе. Под угрозой оказлись последние города из так называемого «пояса крепостей» – Славянск и Краматорск, передает CNN.

    Как отмечает телеканал, ситуация заметно ухудшилась в последние недели: украинские подразделения все чаще оказываются в невыгодном положении на разных участках фронта. По оценке аналитика американского Института изучения войны (ISW) Дженни Олмстед, обстановка складывается в пользу Москвы – российские ВС постепенно приближаются к Славянску и Краматорску.

    «Пояс крепостей» имеет значение для обороны не только Донбасса, но и других районов восточной и центральной Украины. Городская застройка, рельеф, автомобильные и железные дороги формируют естественный барьер перед малонаселенными равнинами на западе. Прорыв этого рубежа, указывает CNN, может позволить российским войскам наступать значительно быстрее.

    Пресс-офицер 93-й механизированной бригады ВСУ Ирина Рыбакова рассказала телеканалу о резком ухудшении обстановки в Краматорске за последние недели. По ее словам, удары происходят десятки раз в день, а беспилотники представляют постоянную опасность. Утром и вечером жители практически не выходят на улицы, а почти все мосты в городе разрушены. Краматорск долгое время оставался важным тыловым центром ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вплотную приблизились к Славянску и Краматорску. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о преодолении первого оборонительного рубежа укрепрайона. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 08:00 • Новости дня
    Работа КПП между Молдавией и Украиной остановилась после взрывов
    Работа КПП между Молдавией и Украиной остановилась после взрывов
    @ Михай Карауш/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа пограничного перехода «Тудора – Староказачье» между Молдавией и Украиной приостановлена после взрывов с украинской стороны минувшей ночью, сообщила пограничная полиция Молдавии.

    Функционирование пограничного перехода «Тудора – Староказачье» приостановлено из-за ночных взрывов на сопредельной территории, передает ТАСС. Украинские власти проинформировали коллег о поражении пропускного пункта беспилотным летательным аппаратом.

    Молдавская пограничная полиция тщательно обследовала прилегающую местность. Специалисты не обнаружили обломков дронов или других опасных для населения предметов в приграничной зоне.

    Известно, что через международные пункты пропуска в Одесской области проходят маршруты поставок военных грузов для украинской армии. Вооружение доставляется из Румынии транзитом через молдавскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский пограничный переход «Виноградовка» приостановил работу после серии взрывов. Несколькими днями ранее из-за пожара прекратил функционировать контрольно-пропускной пункт «Табаки» в Одесской области. В начале того же месяца молдавская полиция обнаружила обломки боевого беспилотника на юге страны.

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    9 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве

    Политолог Шеслер: Николаев стал ключевым транспортным центром обеспечения ВСУ

    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Большая часть портовых и складских мощностей в Николаеве является частью разветвленной сети снабжения ВСУ. Поэтому российские удары направлены не на поражение отдельных целей, а на уничтожение всей логистической схемы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия поразила объекты ВПК, порты и грузовые терминалы в Николаевской и Одесской областях.

    «В нынешней конфигурации линии боевого соприкосновения Николаев стал одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ. Морской порт практически блокирован, но грузы доставляются поездами и автомобилями. Кроме того, на складах хранится множество товаров военного и двойного назначения, которые были завезены ранее», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, расположенные в пригородах Николаева и рядом с портами логистические центры имеют огромные крытые площади. «Также под нужды ВСУ используется прилегающая территория, на которой располагались так называемые стройдворы», – напомнила спикер.

    «Склады и логистические центры имеют разветвленные подъездные пути, коммуникации, электроснабжение. Поэтому их удобно использовать для перераспределения военных грузов. При этом объекты разбросаны по пригородам Николаева. Это объясняет регулярность российских ударов. Все цели невозможно поразить за одну ночь», – заметила собеседница.

    Она также обратила внимание на то, что пораженные комплексы тесно связаны с торговыми сетями, такими как «Эпицентр» и «Метро». «Россия наносит точечные удары также и по ряду ТЦ, используемых для помощи ВСУ. Таким образом, уничтожаются не отдельные элементы схемы снабжения противника, а целые блоки», – пояснила эксперт.

    Шеслер указала, что немалая часть складских и портовых резервуаров используется для хранения топлива для ВСУ. «Бывшие маслоэкстракционные мощности, зерновые и глиноземные терминалы адаптированы под военные нужды. Это кратно увеличивает важность российских ударов по Николаеву», – считает аналитик.

    «Учитывая всю номенклатуру хранящихся там товаров и массированность российского удара, в скором времени мы увидим сокращение определенных поставок. В первую очередь это отразится на подразделениях ВСУ, находящихся на Херсонском направлении», – предположила спикер.

    «Также значимо поражение одесской портовой инфраструктуры, используемой для доставки военных грузов из-за границы», – добавила эксперт. При этом, уточнила она, заявления местных властей, что Украине грозит продовольственная катастрофа из-за российских ударов, ложны. «В стране достаточно продуктов», – резюмировала Шеслер.

    В ночь на среду Россия групповыми ударами поразила объекты украинского ВПК, морские порты и суда, а также логистические центры, работающие в интересах ВСУ. Атака была проведена высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА, говорится в канале Минобороны в Max.

    Основная часть целей располагается в Николаеве и Николаевской области. В грузовом терминале «Ника терра» было уничтожено три резервуара с ГСМ, предназначенных для ВСУ, и три хранилища с военными грузами. Также был поражен цех по производству и склад хранения БПЛА.

    Кроме того, под удар попали логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2», «Электротехника», а также складские терминалы «Диметра» и Жовтневое. Помимо этого, целью стала электроподстанция «Трихаты», снабжающая николаевские портовые мощности. В самом порту целями стали четыре резервуара с ГСМ и хранилище с военным имуществом.

    Также объектом ударов стал идущий в Одессу сухогруз с военными товарами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в зоне СВО. В частности, российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску.

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    9 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста

    Politico: Берлин готов передать Киеву данные об украинских мужчинах в Германии

    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Германии могут начать делиться с Киевом информацией об украинских мужчинах призывного возраста, проживающих на территории страны.

    Немецкое правительство рассматривает возможность передачи Киеву сведений об украинцах призывного возраста, проживающих в Германии, пишет Politico. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль пояснил, что Берлин готов предоставить информацию о мужчинах с видом на жительство.

    «Мы знаем, кто здесь живет. Например, кто получает социальные пособия, или кто здесь зарегистрирован», – отметил Вадефуль.

    По его словам, на основе этих сведений украинское правительство сможет связываться с гражданами и призывать их на службу. При этом дипломат подчеркнул, что весь процесс должен проходить без принуждения.

    По данным 2025 года, около 1 млн украинских беженцев получили временный вид на жительство в Германии, среди них порядка 450 тыс. мужчин. В настоящее время около 1,17 млн взрослых украинцев находятся в странах Евросоюза под временной защитой.

    В ноябре прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского ограничить выезд молодых людей из страны. В апреле Зеленский назвал возвращение мужчин призывного возраста вопросом справедливости. В июле Евросоюз исключил мужчин призывного возраста из программы приема беженцев, однако запрет касается только новых заявителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

    Страны Европы рассматривают возможность исключения таких беженцев из системы временного убежища.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить молодых украинцев для службы на родине.

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    9 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Высокопоставленный командир ВСУ уничтожен ударом по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер элитных беспилотных войск Вооруженных сил Украины Вадим Герасика ликвидирован во время удара по мосту в Краматорске.

    «В Краматорске в результате удара по мосту через Казенный Донец ликвидирован начальник штаба – заместитель командира 39-го отдельного батальона беспилотных систем майор Герасика», – рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

    Машина офицера в момент удара двигалась по мосту. Точный удар не только перерезал украинскую логистику, но и уничтожил высокопоставленного командира войск беспилотных систем.

    Напомним, 7 сентября российская авиация атаковала мост в Краматорске полуторатонными фугасными бомбами.

    Месяцем ранее военнослужащие группировки войск «Южная» сожгли пункты управления украинскими беспилотниками на краматорско-дружковском направлении.

    В июле российские военные ликвидировали командира батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ.

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    9 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Украинские системы ПВО пропустили все российские ракеты за ночь

    Украинские системы ПВО ночью не сбили ни одной российской баллистической ракеты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на среду украинские системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной российской баллистической и крылатой ракеты.

    В ночь со вторника на среду украинские военные не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты и крылатой ракеты «Бандероль», передает ТАСС.

    Ранее поступала информация о взрывах в ряде украинских регионов, включая Киев. В настоящее время в большинстве областей страны объявлена воздушная тревога.

    Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков. Киев активно пытается получить новые партии боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. По данным Financial Times, президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал в поставках сотен ракет для этих систем.

    Украинские власти регулярно просят Запад увеличить объемы военной помощи. В Москве неоднократно отмечали, что поставки западных вооружений Киеву и обучение украинских солдат лишь затягивают конфликт, не меняя ситуацию на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Воздушные силы ВСУ признали неспособность сбить баллистические ракеты за ночь.

    Украинские военные практически полностью исчерпали запасы ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

    Из-за критического дефицита боеприпасов командование ВСУ засекретило статистику воздушных атак.

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    9 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    @ Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского едва избежал столкновения с беспилотным летательным аппаратом при вылете из Молдавии в Осло, сообщил глава норвежского правительства Йонас Гар Стуре.

    Стуре сообщил об инциденте с воздушным судном украинского лидера, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. По словам норвежского премьера, инцидент произошел в среду во время вылета борта из Молдавии. Зеленский направлялся в Осло для участия в траурной церемонии прощания с королем Харальдом V.

    «Его самолет чуть не был сбит беспилотником во время взлета в Молдове», – заявил премьер-министр Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии до последнего момента отказывалось подтверждать прибытие Владимира Зеленского на траурные мероприятия.

    Церемония прощания со скончавшимся монархом Харальдом V официально завершилась в крепости Акерсхус в Осло.

    В прошлом году неопознанные беспилотники уже появлялись вблизи борта Зеленского во время визита в Ирландию.

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    9 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    NYT: Миллиардные запросы Зеленского обеспокоили европейских чиновников

    NYT: Запрос Зеленского на дополнительные 27 млрд долларов удивил многих в Европе

    NYT: Миллиардные запросы Зеленского обеспокоили европейских чиновников
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно запросил у западных союзников дополнительные 27 млрд долларов для покрытия дефицита оборонного бюджета до конца текущего года.

    Неожиданный запрос президента Владимира Зеленского вызвал беспокойство среди европейских чиновников, пишет The New York Times. Ранее в этом году Европейский союз уже согласовал выделение кредита на сумму более 100 млрд долларов.

    Однако теперь Киев столкнулся с непредвиденным дефицитом оборонного бюджета. «Война объективно стала дороже», – заявила украинский специалист по внешней политике Елена Прокопенко.

    Запрос на дополнительные средства удивил многих в Европе. В частных беседах некоторые дипломаты выражают сомнения в эффективности расходования выделяемых денег. По словам главы парламентского комитета по бюджету Роксоланы Пидласы, военные расходы выросли более чем на 17% за первые восемь месяцев 2026 года.

    Европейские чиновники пытаются выяснить причины возникновения дефицита и возможные пути его покрытия. Зеленский предложил ускорить выплату ранее одобренного кредита, который изначально планировалось распределить равными частями на 2026 и 2027 годы. Однако это может привести к нехватке средств в будущем.

    Киев также призывает Евросоюз использовать замороженные российские активы, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако Бельгия и другие страны опасаются, что такой шаг спровоцирует финансовый кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз досрочно перевести 10 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета.

    Руководство Еврокомиссии пообещало ускорить выделение финансовой помощи Киеву на закупку вооружений.

    Весной текущего года нехватка средств в украинской оборонной сфере составляла 19,6 млрд евро.

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    9 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

    Ушаков: Переговоры по Украине могут продолжиться в Абу-Даби

    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил продолжения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ушаков допустил вероятность возобновления диалога по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». По его словам, контакты между сторонами сохраняются, и сейчас обсуждается возвращение к переговорному процессу.

    «Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате. …Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», – рассказал политик в интервью.

    Ранее зимой в столице Объединенных Арабских Эмиратов уже проходили трехсторонние консультации с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возвращение к трехстороннему формату урегулирования ситуации на Украине.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на вовлечение в мирный процесс Москвы, Киева и Вашингтона.

    Зимой делегации трех стран по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить диалог.

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    9 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили склад хранения БПЛА ВСУ на территории «Конвейрмаш»

    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по военным объектам противника, уничтожив хранилища дронов на заводе «Конвейрмаш» и крупные логистические узлы, сообщило Минобороны.

    Российская армия провела успешную атаку на военную инфраструктуру ВСУ с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. В числе пораженных объектов – склад хранения БПЛА на территории «Конвейрмаш».

    Помимо этого, удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве. Эти объекты активно использовались для хранения и распределения грузов украинской армии. Также атаке подвергся морской порт города.

    На территории грузового терминала «Ника терра» уничтожены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Дополнительно военные вывели из строя судно типа «буксир». Оно занималось сопровождением морских кораблей в порт Одессы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер назвала Николаев одним из главных транспортных центров обеспечения украинской армии.

    Министерство обороны отчиталось об уничтожении хранилищ с военным имуществом на территории николаевского грузового терминала «Ника терра».

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили в этом регионе крупный логистический объект с военно-техническим оборудованием.

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    9 сентября 2026, 08:23 • Новости дня
    Над Геленджиком отразили самую продолжительную атаку дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на 9 сентября Геленджик подвергся самой масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов за все время, сообщил руководитель города Алексей Богодистов.

    «Минувшая ночь была самой тревожной для Геленджика. Налет вражеских беспилотников на город был самым массовым и продолжительным», – заявил он в Max.

    По словам мэра, множественные дроны фиксировались и поражались силами ПВО, а также мобильными огневыми группами.

    В результате атаки цели противника достигнуты не были. Глава города поблагодарил военнослужащих за мужество и защиту жителей и гостей города.

    В начале августа число жертв удара беспилотника по Архипо-Осиповке выросло до семи человек.

    Травмы различной степени тяжести в результате этой атаки получили 47 мирных жителей.

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