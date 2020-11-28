Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством физика-ядерщика

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил обращение к генеральному секретарю международной организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего центром исследований при Министерстве обороны Ирана.

«Предостерегая от любых авантюрных действий со стороны США и Израиля против моей страны, особенно в оставшийся период пребывания у власти нынешней администрации Соединенных Штатов, Исламская Республика Иран оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов», – приводит текст письма постпреда Ирана при ООН ТАСС.

Дипломат также подчеркнул, что в убийстве Фахризаде наблюдаются «серьезные признаки, указывающие на ответственность Израиля», а его главной целью является затруднение технологического и научного развития исламской республики. Тахт-Раванчи заявил, что Иран ожидает от генерального секретаря и Совбеза ООН решительного осуждения произошедшего и принятия «необходимых мер против его исполнителей».

Накануне иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения, произошедшего в районе города Дамовенд. Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в причастности к убийству ученого США и Израиль. Военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал что Тегеран отомстит за убийство физика-ядерщика.