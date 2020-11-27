В Германии на дороге нашли отрубленную ногу

Мужчина в немецком городе Весселинг неподалеку от Кельна обнаружил на дороге отрубленную человеческую голень. Оказалось, что ее потеряла компания, которая занимается перевозками ампутированных конечностей из больницы, следует из пресс-релиза полиции.

«Во вторник днем 30-летний свидетель обнаружил голень рядом с небольшим переходом на улице Роденкирхенер. Поскольку изначально нельзя было исключить насильственное преступление, полиция Кельна создала комиссию по расследованию убийства для выяснения фактов и обыскала окрестности», – приводит РИА «Новости» сообщение полиции.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину в лесу нашли тело мужчины с ранениями и связанными руками, по подозрению в убийстве задержаны три человека. В июле чемодан с телом пенсионерки обнаружили в лесу в Подмосковье.