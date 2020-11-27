Названы главные отличия COVID-19 от других вирусов

Коронавирус имеет очень большой инкубационный период и много бессимптомных носителей, что существенно отличает его от родственных вирусов, рассказал биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд.

«С социальной точки зрения эти факторы для человечества оказались очень неожиданными. Во время первой атипичной пневмонии – она была существенно тяжелее клинически и более заразной – симптомы проявлялись сразу, как только человек заболевал, и это было очевидно», – рассказал Гельфанд YouTube-каналу «А поговорить?».

Как отметил ученый, если бы коронавирус обладал теми же эпидемиологическими свойствами, что атипичная пневмония, но был бы более смертелен, то человечество могло столкнуться с фатальными последствиями. По словам Гельфанда, нынешнюю пандемию стоит воспринимать как «пожарную тревогу».

«Коронавирус – один из сотен или тысяч вирусов, живущих в природных резервуарах и «прыгнувших» в человеческий организм, оказавшись там вот с такими свойствами. А мог бы быть и с другими. Он присутствует в человеке где-то с ноября прошлого года, и за это время не эволюционировал. Он менялся, но каких-то следов, что он специально эволюционировал, нет», – сообщил специалист.

Ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) рассказывали, что коллективный иммунитет к коронавирусу у человечества выработается к лету 2021 года.

За минувшие сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания.