ОНФ обратится в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов, по итогам готовится обращение в Генпрокуратуру, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Общественники выявили, что в четверти субъектов можно без проблем приобрести справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг проводился через интернет.

Средняя стоимость поддельных справок об отсутствии коронавируса – от 1,5 тыс. рублей (цена варьируется от 1 тыс. до 3 тыс. рублей). Срок изготовления справок в среднем – сутки. Готовую справку привозит курьер, оплата происходит наличными. В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.

Также существуют есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России. Как сообщили ОНФ в Ингушетии, федеральные сайты могут отправить такие справки при полной предоплате во время заказа и перечислении суммы на указанный банковский счет.

Руководитель исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова произведет контрольную закупку на одном из порталов, где предлагается услуга в оформлении справки. В режиме реального времени будут заполнены необходимые данные, произведена оплата услуги. Затем представитель ОНФ отправится на встречу с курьером, который передает справку.

В ОНФ Московской области пояснили, что с рядом фирм в ходе проведенного мониторинга уже связывались – клиентам предлагается справка с отрицательным ПЦР с подтверждением медучреждения задним числом без сдачи анализов на наличие COVID-19. Подтверждение медучреждением происходит в течение 30 дней, но за дополнительную плату контора предлагает подтверждение за три-пять дней.

Народный фронт обращает внимание, что, получив справку с отрицательным тестом на коронавирус, зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию и подвергать опасности заражения других граждан.

По всем выявленным случаям ОНФ направит обращения в региональную прокуратуру с целью дальнейшего пресечения работы подобных организаций, а также обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой взять тему на особый контроль.

Ранее в ОНФ в Санкт-Петербурге стали поступать сообщения от граждан о том, что в сети интернет появилось множество сайтов, предоставляющих услугу по продаже таких фальшивых справок. По итогам своей мониторинга активисты ОНФ в Петербурге обратились в правоохранительные органы с просьбой заблокировать сайты, на которых можно приобрести такие медицинские документы и привлечь организаторов к ответственности.