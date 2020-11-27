Джуд Лоу рассказал о пророчестве в фильме «Заражение»

Британский актер Джуд Лоу сообщил, что эксперты предупреждали съемочную группу во время работы над фильмом «Заражение» (2011), что пандемия, похожая на ту, о которой идет речь в картине, неизбежна, сообщил THR.

«У нас было полное ощущение, что так все и будет на самом деле. Со сценаристом Скоттом Бернсом и режиссером Стивеном Содербергом работали авторитетные ученые, они знали, о чем говорят. Они уверяли нас, что все это рано или поздно случится. Вопрос был только в том, когда», – цитирует РИА «Новости» Лоу.

По его словам, эксперты описывали возможную ситуацию пандемии вполне правдоподобно: «Страшно, когда узнаешь об этом от специалистов, то не хочешь это принимать».

Актер также пояснил, что сам фильм сильно его напугал, но по прошествии времени он успокоился. «В начале 2020 года, когда стала появляться первая информация о том, что произошло в Китае и как вирус начал распространяться, я сразу понял, что это за тревожные звоночки. К сожалению, я не сильно удивился», – добавил он.

В триллере о борьбе человечества со смертноносным вирусом он сыграл одну из главных ролей – блогера Алана Крумвьеда. В фильме также снимались Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишберн, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу и другие актеры.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. При этом Гейтс отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше, через три года. Однако основатель Microsoft подчеркнул, что в следующий раз человечество будет более «подготовлено» к пандемии. Также Гейтс предупредил об очень сложной зиме из-за коронавируса, заявив, что в ближайшие месяцы ожидает в основном плохие новости о пандемии. Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19.