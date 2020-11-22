Билл Гейтс предсказал новую пандемию

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. Миллиардер обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи пандемию коронавируса и изменения, которые принес новый вирус.

Во время разговора Джонс спросила у Гейтса, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия. «Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», – передает РИА «Новости» его ответ.

При этом Гейтс отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше, через три года. Однако основатель Microsoft подчеркнул, что в следующий раз человечество будет более «подготовлено» к пандемии. По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции. «Во второй раз мы не будем такими глупыми», – заключил он.

Ранее Гейтс предупредил об очень сложной зиме из-за коронавируса, заявив, что в ближайшие месяцы ожидает в основном плохие новости о пандемии. Кроме того, миллиардер рассказал, какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме».

Напомним, Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19. Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Основатель Microsoft считает, что «богатый мир» сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных.



