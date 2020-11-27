Стало известно о попытке хакеров из КНДР взломать систему AstraZeneca

Хакеры, вероятно, из Северной Кореи попытались осуществить кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca, разрабатывающей совместно с Оксфордским университетом вакцину от коронавируса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, хакеры выдавали себя за представителей ряда компаний и через деловую социальную сеть LinkedIn пытались связаться с сотрудниками AstraZeneca, чтобы якобы предложить им новое место работы. При этом они отправляли работникам AstraZeneca документ с описанием профессиональных обязанностей на новом рабочем месте, который содержал «вредоносный код для доступа к компьютеру собеседника», передает ТАСС.

Соответствующие материалы были разосланы «широкому кругу людей», включая персонал, работающий над созданием вакцины от коронавируса, однако эти попытки, по всей видимости, не возымели успех, подчеркнули источники.

Напомним, промежуточный анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда, продемонстрировал ее среднюю эффективность на уровне 70%. В то же время эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%, эффективность препарата американской Pfizer и немецкой BioNTech оценивается в 95%, а вакцины от Moderna – в 94,5%.