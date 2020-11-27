На Москве-реке нашли масляное пятно

На поверхности Москвы-реки у Строгинского моста на северо-западе города обнаружили пятно нефтепродуктов общей площадью 200 кв. метров, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«В районе Строгинского моста возле улицы Авиационная на реке Москве наблюдается радужная пленка размером 100 на 200 метров», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что на место приехали специалисты оперативных служб, они устанавливают обстоятельства образования маслянистого пятна.

В Мосводостоке уточнили, что предприятие совместно с МЧС ищет причины возникновения пятна. «Наши специалисты совместно с МЧС на месте. Ведется поиск причины возникновения загрязнения», – сказали там.

Ранее в ноябре на Москве-реке также находили масляное пятно, специалисты проводили обработку поверхности реки сорбирующим средством.