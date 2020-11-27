Китай ввел пошлины на австралийское вино до 212%

Министерство торговли Китая решило ввести с 28 ноября дополнительные пошлины на экспорт австралийских вин, их размер составит от 107,1% до 212,1%.

В ведомстве объяснили, что это «антидемпинговое гарантийное обеспечение», фактически мера будет действовать как экспортный тариф, передает «Коммерсант» со ссылкой на CNN.

Начатое в августе расследование показало, что австралийские виноделы поставляли дешевое вино на китайский рынок, нанося ущерб винодельческой промышленности Китая.

Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем назвал введение дополнительных пошлин «крайне несправедливым, необоснованным и неоправданным» шагом и заявил, что это противоречит обязательствам Китая перед ВТО.

Австралия является крупнейшим поставщиком вин в Китай. С начала года в Китай было ввезено вина на сумму 880 млн долларов.