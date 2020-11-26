МИД Франции отказался признать независимость Карабаха

Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

«25 ноября Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД [Франции] Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу. Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику», – приводит текст заявления МИД Франции ТАСС.

«Наша обязанность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием нагорнокарабахского конфликта путем переговоров, в частности по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке», – подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве. «Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта», – добавили в МИД.

Франция, как подчеркнули в министерстве, «по-прежнему полна решимости в этих рамках добиться долгосрочного урегулирования конфликта с учетом соблюдения требований безопасности и достоинства народов региона». «Она продолжит делать все для стабилизации ситуации на Южном Кавказе», – заверили в МИД. «Париж сохранит свою приверженность в рамках сопредседательства в Минской группе, чтобы продвигаться по всем параметрам, которые еще предстоит согласовать после соглашения о прекращении огня, достигнутом 9 ноября, в частности речь идет о вопросе об иностранных наемниках и защите историко-культурного наследия региона», – отметили во внешнеполитическом ведомстве Франции.

В четверг парламент Азербайджана предложил правительству попросить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отозвать Францию из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В тот же день посла Франции в Баку вызвали в МИД Азербайджана.

Напомним, в среду Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать независимость Нагорного Карабаха. При этом МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.

В то же время МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приветствовал резолюцию Сената Франции о необходимости признания Карабаха, а Азербайджан назвал документ «обычным листком бумаги». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему резолюция французских сенаторов несет в том числе антироссийский подтекст.

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