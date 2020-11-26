Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ

Парламент Азербайджана предложил правительству республики попросить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отозвать Францию из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Таким образом Милли меджлис выразил протест французскому сенату из-за принятой накануне резолюции по Нагорному Карабаху и призвал пересмотреть политические и экономические отношения с Парижем. Спикер Сахиба Гафарова заявила, что «азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и способен пресечь все грязные деяния, направленные против государства и народа», передает РИА «Новости».

В среду Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать Нагорный Карабах. При этом МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.

В то же время МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приветствовал принятую Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания Карабаха, а Азербайджан назвал резолюцию Сената Франции «обычным листком бумаги».