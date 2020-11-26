Московское метро решили не закрывать в новогоднюю ночь

Власти Москвы пока не планируют закрывать метро в новогоднюю ночь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «России 24».

«Пока мы таких решений не приняли. Надеемся, что у москвичей будет возможность свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

Ранее мэр столицы заявил, что власти Москвы ориентируются на реальную эпидемиологическую ситуацию и принимают минимально необходимые меры по ограничению, «закрывать» столицу не планируется.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. Сообщалось, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки. 11 ноября Собянин заявил, что в Москве будут отменены традиционные гуляния на Новый год и Рождество. Позже мэр пояснил, что москвичам не запрещают гулять по улицам в новогоднюю ночь, но устроить рождественские ярмарки или новогодние елки в столице не позволяет эпидемиологическая ситуация

За минувшие сутки в России выявлено 25 тыс. 487 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 75, Санкт-Петербурге – 3 тыс. 669, Московской области – 1 тыс. 22.