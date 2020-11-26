Власти Белоруссии пообещали не допустить революционных методов

Белоруссия не допустит применения революционных методов в республике, так как перемены должны происходить эволюционным путем, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию, и мы не допустим того, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Белоруссии», – цитирует ТАСС Макея.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию, где в четверг встретится с президентом республики Александром Лукашенко.

Во вторник Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.