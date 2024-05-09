Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать шествие в честь Дня Победы в Вене
В центре Вены вечером 9 мая состоялось шествие Бессмертного полка, которое омрачили действия провокаторов с украинскими флагами.
Участники шествия прошли колонной с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет от центральной площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац в центре Вены, где расположен памятник героям Советской армии, передает РИА «Новости».
К этому же монументу пришли провокаторы с украинскими флагами, которые начали выкрикивать лозунги пытаться сорвать акцию памяти. Полицейским пришлось оттеснить их на значительное расстояние от монумента.
Ранее миссия Украины в ООН предприняла попытку сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке.