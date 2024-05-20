Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?11 комментариев
Французский политик призвал разрешить Киеву наносить удары по территории России
Французский политик призвал власти страны разрешить Киеву наносить удары по территории России
Франция должна вслед за Британией разрешить Украине наносить западным оружием удары по территории России, заявил глава комитета Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции по иностранным делам Жан-Луи Бурланж.
По его словам, пришло время, когда Франция должна принять решение, подобное решению Британии, и «снять необоснованный запрет» на применение западного оружия для поражения целей на территории России, передает ТАСС.
Ранее во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. В МИД России предупредили посла Британии в Москве Найджела Кейси, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.