Военкор Пегов рассказал о программе «Время героев»

Проект нацелен на подготовку «принципиально новых управленческих кадров» для России из числа тех, кто на поле боя доказал преданность Родине, командирскую компетентность и мужество, написал Пегов в канале WarGonzo.

Он отметил, что почти все его знакомые решили поучаствовать в программе, заявились те, кто находится в блиндажах, окопах, в командных пунктах, а также те, кто по медицинским причинам не может вернуться на фронт и уже считается ветераном.

Для отбора участником необходимо было написать эссе и пройти тесты, конкурс «был просто бешеный», добавил Пегов.

Поступило немало заявок от высокопоставленных генералов, от тех, кто широко известен в публичном пространстве, а также от Героев России. По данным военкора, из 79 подавшихся обладателей этого звания на самый высокий уровень программы прошли 20 человек.

При отборе статус не играл определяющей роли, комиссия оценивала кандидатов «не по звездам на погонах и громким регалиям», а по уровню опыта, компетентности и управленческого профессионализма

Проект предполагает дальнейшие обучение и карьерное продвижение в гражданской жизни по трем направлениям. Первое – самое высокое, туда отобрали 83 человек, второе – для тех, кто «показал результаты скромнее».

Их число и список станут известны в июне, когда их утвердят. Прошедшие на третье направление смогут подтянуть свой профессиональный уровень и «прокачать управленческие навыки» в ходе дистанционной программы Президентской академии.

Те, у кого на момент подачи заявки не было высшего образования, получат возможность поступить в вузы.

«В нашей стране наконец-то реально озаботились созданием условий для формирования новой управленческой элиты. Элиты, которая не будет заглядывать в рот Западу (или Востоку), но будет заинтересована в укреплении суверенитета собственного государства. По масштабу задумка более чем амбициозная, и по нынешним временам – беспрецедентная», – заключил Пегов.