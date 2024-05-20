  • Новость часаПесков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета Раиси
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    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    8 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    39 комментариев
    20 мая 2024, 15:07 • Новости дня

    Пушилин: Уязвимость поставленной Киеву западной техники создает ей антирекламу

    Пушилин: Уязвимость поставленной Киеву западной техники создает ей антирекламу
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны выбрали Украину полигоном для обкатки своей военной техники, но получили антирекламу, заявил глава ДНР Денис Пушилин, посетивший выставку трофейной техники на Поклонной горе в Москве.

    По его словам, Украину сейчас рассматривают как полигон по обкатке западной техники, а когда эта техника уничтожается то это делает и антирекламу, передает ТАСС.

    Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники.

    19 мая 2024, 00:39 • Новости дня
    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы

    Иноагент Ходорковский предсказал потерю Харькова и Одессы и переход к партизанской войне на Украине

    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В соцсетях распространилось видео, на котором покинувший страну бизнесмен Михаил Ходорковский, признанный иноагентом в РФ, предупреждает немецкую аудиторию в Берлине, что с учетом сложившейся военной и экономической ситуации Украина и Запад фактически уже проиграли «войну с Россией».

    «К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнаджность ситуации», – заявил Ходорковский на конференции в Берлине.

    Он добавил что при нынешнем раскладе сил Украина к концу 2024 года потеряет Харьков, а к середине 2025 года – Одессу. Перед тем, как озвучить прогноз, он попросил «своих украинских друзей» «закрыть уши».

    В такой ситуации Ходорковский предлагает немецким властям ужесточить санкционный режим против России, усилить пропаганду против российских властей и начать «перевод оборонной промышленности Германии на военные рельсы».

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подала иск к иноагенту и бизнесмену Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В суде не раскрыли исковые требования надзорного ведомства.

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    18 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Сержанта признали виновным в гибели семерых сослуживцев

    Сержанта Дмитрия Лобовикова признали виновным в гибели семерых сослуживцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Присяжные Второго Западного окружного военного суда вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова.

    Коллегия посчитала доказанным, что после празднования старого Нового года Лобовиков бросил в подчиненных гранату, от взрыва которой сдетонировали газовые баллоны, сообщает «Коммерсант» В результате погибли семь военнослужащих и около десяти получили ранения.

    Инцидент произошел в воинской части, выведенной из зоны СВО на пополнение в Белгородскую область. По версии следствия, в ночь на 14 января 2023 года сержант Лобовиков, будучи недовольным службой караулов, достал гранату РГД-5 и бросил ее в комнату, где спали солдаты.

    Защита утверждала, что преступление было совершено непреднамеренно, однако присяжные единогласно признали Лобовикова виновным по всем пунктам обвинения и не заслуживающим снисхождения.

    Сержанту грозит пожизненный срок.

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    19 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь

    Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе успешно отразили ракетную атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», – написал он в своем Telegram-канале.

    Развожаев призвал жителей города не подходить к найденным суббоеприпасам и не пытаться их поднимать, а сразу сообщать о них по номеру 112.

    «Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», – добавил губернатор.


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    19 мая 2024, 07:51 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила над Крымом девять ракет ATACMS

    Российская ПВО за ночь сбила девять ракет ATACMS над Крымом и 57 украинских дронов над Краснодарским краем

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны российской армии в ночь на воскресенье, 19 мая, сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом и еще 57 дронов ВСУ над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит РИА «Новости».

    Отмечается, что три БПЛА также уничтожены над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на Славянский и Кущевский районы. Подавлено не менее 10 беспилотников.

    В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло населенные пункты.

    В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ.

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    19 мая 2024, 07:21 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

    После атаки украинского беспилотника загорелась крыша храма Сергия Радонежского в селе Малое Городище Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Кровля храма Сергия Радонежского загорелась в селе Малое Городище Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе... В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что пожарные расчеты тушат возгорание.

    Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было построено более века назад. Здание является памятником архитектуры.

    Ранее сообщалось, что В Белгородской области два человека пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ. Инцидент произошел в селе Петровка.

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    17 мая 2024, 23:30 • Новости дня
    Беглов: Взрыв в Военной академии связи в Петербурге не связан с терроризмом

    Губернатор Петербурга заявил, что ЧП в Военной академии связи им. Буденного не связано с терроризмом

    Tекст: Денис Тельманов

    ЧП в Военной академии связи имени С. М. Буденного в Петербурге, в результате которого пострадали люди, не связано с терроризмом. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

    «Происшествие в Академии связи имени Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера», – приводит слова Беглова ТАСС.

    По словам губернатора, причины произошедшего устанавливают специалисты, пострадавшим оказывается помощь.

    Отмечается, что на хозяйственной территории академии произошел взрыв боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В результате пострадали семеро военнослужащих.

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    18 мая 2024, 07:55 • Новости дня
    США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде

    Tекст: Денис Тельманов

    США провели субкритические испытания в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада. Эксперимент, который состоялся 14 мая на полигоне в Лос-Аламосе, предоставил данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.

    В национальном управлении ядерной безопасности министерства энергетики (NNSA) заявили, что полученные данные будут использованы для улучшения «симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала», передает ТАСС

    Субкритический взрыв подразумевает детонацию взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции.

    В NNSA подчеркнули, что эксперимент не нарушил Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и США остаются привержены мораторию на проведение ядерных испытаний, действующему с 1992 года.

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    18 мая 2024, 04:57 • Новости дня
    Беспилотник Supercam S350M сделали устойчивее к средствам РЭБ ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Модернизированный беспилотный летательный аппарат Supercam S350M, применяемый в зоне спецоперации для разведки, стал более устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель группы компаний «Беспилотные системы».

    «Условия реальных боевых действий и новые системы противодействия БПЛА, которые появляются у противника, требуют постоянного обновления характеристик, поэтому мы проводим модернизацию этих комплексов и повышаем их помехоустойчивость», – сказал представитель компании, передает ТАСС.

    По его словам, у нового Supercam S350M снижена взлетная масса, увеличено время полета, улучшена работа оптико-электронных систем.

    Supercam S350M – беспилотная авиационная система, предназначенная для наблюдения, разведки, защиты государственных границ, мониторинга различных объектов. Аппарат способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

    Ранее сообщалось, что в группировке войск «Центр» организовали базу для ремонта дронов. В ремонтном центре восстанавливают поврежденные и трофейные беспилотники, модернизируют их, меняют прошивку. Ремонт дронов проходит круглосуточно.

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    19 мая 2024, 05:28 • Новости дня
    В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников

    В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников,

    Tекст: Денис Тельманов

    В Краснодарском крае предотвращена атака беспилотников на Славянский и Кущевский районы. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

    «В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

    Отмечается, что в Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло населенные пункты.

    В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, но возгораний не зафиксировано.

    По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

    На месте падений работают оперативные и специальные службы.

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    18 мая 2024, 02:22 • Новости дня
    В группировке войск «Центр» организовали базу для ремонта дронов

    В группировке войск «Центр» организовали базу для ремонта дронов, где военные сами восстанавливают беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки войск «Центр» создали в тыловом районе базу по ремонту беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России

    «Военнослужащие группировки войск «Центр» организовали центр комплексного обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС

    Отмечается, что в ремонтном центре восстанавливают поврежденные и трофейные беспилотники, модернизируют их, меняют прошивку. Ремонт дронов проходит круглосуточно.

    На базе также организованы курсы для военнослужащих, где они изучают основы работы с дронами и оттачивают мастерство пилотирования.

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    18 мая 2024, 05:40 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска после полуночи выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

     «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины», – приводит ТАСС сообщение центра.

    Отмечается, что в 01:40 и 02:00 мск по Горловке было выпущено три и два 155-мм натовских снаряда из населенного пункта Дзержинск. 

    С 00:10 до 03:10 мск восемь таких же снарядов было выпущено по Петровскому району Донецка.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области.

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    18 мая 2024, 23:40 • Новости дня
    В Белгородской области два человека пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

    Украинский дрон сбросил боеприпас на село Петровка Белгородской области, пострадали два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Петровка Белгородской области два человека получили ранения после того, как украинский дрон сбросил на них боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «У женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что пострадавших доставили в больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ в течение суток 18 мая обстреляли Белгородскую область около 100 раз.

    В Грайворонском округе был зафиксирован 41 прилет снарядов и сброс трех боеприпасов с дронов, в Шебекинском городском округе обстреляны села Муром и Новая Таволжанка, а также МАПП «Шебекино». В селе Новая Наумовка Белгородского района погиб мирный житель после атаки дрона-камикадзе. Двое человек пострадали в результате обстрела села Таврово.

    Также велся обстрел по селам Красный Хутор, Николаевка, Щетиновка. Кроме того, в Борисовском, Волоконовском районах и Валуйском округе зафиксированы атаки украинскими беспилотниками.

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    18 мая 2024, 05:59 • Новости дня
    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с новой системой навигации

    Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях тактической баллистической ракеты с новой системой навигации

    Tекст: Денис Тельманов

    Главное управление ракетостроения КНДР провело опытный запуск тактической баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой. На запуске присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

    «17 мая главное управление ракетостроения КНДР провело на Корейском Восточном море опытный запуск тактической баллистической ракеты, в которой применена новая самоуправляемая навигационная система», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Голос Кореи».

    Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при проведении испытаний.

    В пятницу объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности из района города Вонсан.

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    19 мая 2024, 05:43 • Новости дня
    В Белгородской области сбили беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Чернянском районе Белгородской области системой ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В Чернянском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram-канале

    По словам главы региона, в селе Волоконовка в результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, один автомобиль поврежден. Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 кв. метров.

    «Добровольной пожарной дружиной очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая была предпринята попытка атаковать гражданские объекты в Славянском и Кущевском районах Краснодарского края с помощью беспилотников. Оперативный штаб региона сообщил, что подавлено не менее 10 БПЛА.

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    20 мая 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков: Ядерные учения пройдут в соответствующие сроки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия будут проведены «в соответствующие сроки», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не назвав конкретных дат.

    По его словам, поручение Верховного главнокомандующего будет исполнено в соответствующие сроки, передает ТАСС.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

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