Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Пушилин: Уязвимость поставленной Киеву западной техники создает ей антирекламу
Западные страны выбрали Украину полигоном для обкатки своей военной техники, но получили антирекламу, заявил глава ДНР Денис Пушилин, посетивший выставку трофейной техники на Поклонной горе в Москве.
По его словам, Украину сейчас рассматривают как полигон по обкатке западной техники, а когда эта техника уничтожается то это делает и антирекламу, передает ТАСС.
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники.