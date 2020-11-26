Политолог оценил реакцию Германии на статью о замене Навального женой

Решение немецкого управления по вопросам СМИ провести проверку публикации издания Abendlich Hamburg о замене Алексея Навального его супругой Юлией лишь доказывает правдивость статьи, пишет политолог Антон Хащенко.

«Не прошло и трех дней, как на публикацию в местном немецком издании о том, что Запад решил сделать ставку на Юлию Навальную вместо самого Алексея, отреагировало целое германское управление по вопросам СМИ», – пишет Хащенко в Telegram.

Он отметил, что ведомство намерено провести проверку на предмет нарушения законодательства из-за неуказанных выходных данных и наказать СМИ.

«Ну что тут скажешь. Оперативно работают ребята. Видимо, прилично припекло, и автор статьи попал в точку. Раз в экстренном порядке пришлось запускать маховик государственной машины, чтобы наказать, мягко говоря, не самое большое немецкое издание. Но с такой чрезмерной реакцией ребята явно поспешили – если у кого-то и были какие-то сомнения в корректности изложенной в публикации гипотезы, то теперь вопросов станет явно меньше», – добавил политолог.

Напомним, автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники написал, что западные спецслужбы после провала истории с отравлением Алексея Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Однако такие перемены могут вызвать недовольство среди российской оппозиции.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей. Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.