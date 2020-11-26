Трамп помиловал экс-помощника по нацбезопасности Флинна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о полном помиловании генерал-лейтенант армии США в отставке, бывшего помощника главы Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна.

«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп обсуждал возможность помилования Флинна с советниками.

В начале мая Минюст США закрыл дело против экс-помощника Трампа по нацбезопасности. В марте Трамп допустил возможность полного помилования Флинна, который ранее признал себя виновным в даче ложных показаний в суде.

Напомним, Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении американских санкций с экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, что назвали свидетельством «сговора». В России заявляли, что Флинн во время встречи с российским послом пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.