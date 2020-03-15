Трамп захотел помиловать своего бывшего советника Флинна

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность помилования своего экс-советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна.

«Сейчас сообщается, что, разрушив его жизнь и жизнь его прекрасной семьи (а также многих других), ФБР, работая вместе с министерством юстиции, «потеряло» записи о генерале Майкле Флинне. Я серьезно рассматриваю (возможность) полного помилования», – написал Трамп в Twitter.

Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, это назвали свидетельством «сговора».

В России заявляли, что Майкл Флинн во время встречи с российским послом Сергеем Кисляком пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.

В 2018 году судья Эмметт Салливан заявил, что Флинн давал ложные показания ФБР и этим продал свою страну. Флинн подтвердил, что признает себя виновным в даче ложных показаний.

Напомним, в апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.