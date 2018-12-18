Судья обвинил экс-советника Трампа в продаже родины за встречу с послом России

Судья Эмметт Салливан заявил, что экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн давал ложные показания ФБР о разговорах с экс-послом России Сергеем Кисляком, и этим продал свою страну.

«Это ставит под сомнение все ценности, которые представляет этот (американский) флаг. Можно сказать, что вы продали свою страну!» – передает слова судьи РИА «Новости».

Он заявил, что «не может скрыть разочарования и отвращения» из-за этого преступления Флинна.

Отягчающими обстоятельствами судья назвал тот факт, что Флинн лгал ФБР в Белом доме, занимая высокую должность, а также вынуждал повторять ложные показания вице-президента Майка Пенса, который ему поверил.

Флинн подтвердил, что признает себя виновным в даче ложных показаний, и подтвердил сделку с обвинением.

Адвокаты просили назначить ему испытательный срок и 200 часов общественных работ. Прокуроры также рекомендовали снисхождение к подсудимому.

Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, это назвали свидетельством «сговора».

В России заявляли, что Майкл Флинн во время встречи с российским послом Сергеем Кисляком пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.