Мать оставила в детдоме освобожденных в Петербурге детей

Шестеро детей, которых накануне мужчина взял в заложники в петербургской квартире, временно останутся в детском доме, поскольку их мать занимается подготовкой к переезду в Архангельск, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

«Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки, где дала устное согласие на временное размещение детей в социальном учреждении [детдоме], пока она занимается переездом в Архангельск», – приводит ТАСС сообщение.

По данным омбудсмена, в Архангельске у нее есть трехкомнатная квартира, где она собирается жить вместе с детьми. Власти Колпинского района Петербурга также сейчас занимаются поиском временного жилья для женщины, которое ей необходимо на время переезда.

Между тем в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Колпинский районный суд арестовал на два месяца Дениса Бельтюкова, удерживавшего шестерых детей в заложниках. В ведомстве отметили, что подсудимый является биологическим отцом только троим детям, передает РИА «Новости».

«Бельтюков имеет образование девять классов, не работает, биологических детей у него трое», – добавили в пресс-службе.

По данным СК, мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы по статье 127 УК РФ. Назначена экспертиза, призванная оценить психологическое состояние мужчины в момент ЧП, а также другие исследования.

Во вторник мужчина взял в заложники своих детей и угрожал их убить. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Кроме того, мужчина имел проблемы с наркотиками. Генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что одной из главных задач при проведении операции по освобождению заложников является возможное сохранение жизни самому преступнику, поэтому сотрудники полиции изначально не пытались ликвидировать пьяного захватчика из Санкт-Петербурга.