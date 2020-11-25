Взявший в заложники детей в Колпино мужчина имел проблемы с наркотиками

Житель Колпино, накануне взявший в заложники шестерых детей, родился в Архангельской области и имел проблемы с законом, заявил источник в экстренных службах региона.

По словам источника, мужчина является уроженцем Приморского района Архангельской области. По предварительной информации, у него имелись проблемы с законом, «это связано с наркотиками», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник мужчина взял в заложники своих детей и угрожал их убить. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).

Генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что одной из главных задач при проведении операции по освобождению заложников является возможное сохранение жизни самому преступнику, поэтому сотрудники полиции изначально не пытались ликвидировать пьяного захватчика из Санкт-Петербурга.