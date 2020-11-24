Генерал МВД объяснил, почему террористу из Санкт-Петербурга не подсыпали в пиво снотворное

Одной из главных задач при проведении операции по освобождению заложников является возможное сохранение жизни самому преступнику, поэтому сотрудники полиции изначально не пытались ликвидировать пьяного захватчика из Санкт-Петербурга, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов.

В Санкт-Петербурге во вторник вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и взял в заложники шестерых детей, угрожая убить их. Об инциденте полиции сообщила его супруга. Преступник находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже захватчик принял решение самостоятельно сдаться полиции.

«Само по себе такое явление достаточно распространенное. Фактически, в большинстве российских регионах и года не проходит, как выявляется элемент домашнего насилия (захват жены, детей и так далее). Чаще всего результатом подобных ситуаций является отсутствие профилактической работы: окружающие, участковые, соседи допускают, что ситуация доходит до такой крайности», – говорит Ворожцов.

Он уточняет, что если с данной семьей раньше была бы проведена достаточно качественная работа, то такого конфликта не случилось бы.

«Когда подобное тому, что произошло в Санкт-Петербурге, все-таки происходит, порядок действий определяет старший оперативный начальник. Методика для таких ситуаций уже расписана. Главная задача заключается в том, чтобы, во-первых, максимально сохранить жизнь заложников, во-вторых, по возможности сохранить жизнь преступнику. Поэтому его и не пытались сразу ликвидировать. В-третьих, важно не допустить разрушения помещения», – рассказывает собеседник.

Генерал МВД объясняет, что с захватчиками ведется очень тонкая работа, которая требует предельного внимания сотрудников. Дело в том, что преступник в панике может взорвать или затопить помещение, тем самым нанести вред другим жильцам дома.

По словам соседей, захватчик из Санкт-Петербурга просил принести ему пива, что и сделала одна из очевидцев, но тот «стал орать» и кинул в нее ножом из окна. Соответственно, многие задались вопросом, нельзя ли было подсыпать преступнику в алкогольный напиток какое-нибудь снотворное или иной препарат, чтобы на время усмирить захватчика и провести его задержание.

«У сотрудников полиции нет под рукой снотворного или иных лекарств. А даже если рассматривать вариант, что его можно было бы приобрести в аптеке, то непонятно, под чью ответственность будут подсыпать. Этим должен заниматься специалист, врач-токсиколог, чтобы правильно рассчитать все и не навредить, например, заложникам в случае, если преступник заставит их в целях безопасности попробовать принесенный продукт», – заключил Ворожцов.

Ранее стало известно, что захватчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Также в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали подробности о личности мужчины.